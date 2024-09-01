Batman Valiliği, Sason Kaymakamlığı ve Sason Belediyesinin birlikte düzenlediği Sason Bal Ceviz Çilek ve Yayla Festivalinin ilk gününde Mereto dağı eteklerinde bulunan Harrut yaylasında yayla etkinlikleri yapıldı.BATMAN (İGFA) - Batman’ın Sason ilçesinde düzenlenen Bal Ceviz Çilek ve Yayla festivalinin ilk gününde Mereto dağı eteklerinde bulunan Harrut yaylasında düzenlenen etkinliklerde konuşan Sason Kaymakamı Furkan Başar, daha önce teröre mahkum olan bu yaylaların terörden arındırıldıktan sonra festivallerle anılmaya başladığını söyledi.

Harrut Yaylası'ndaki programda konuşan Kaymakam Başar, programın ilk gününde vatandaşlarla beraber halay çekerek, bisiklet etkinliğine katıldığını ifade ederek seneler önce teröre mahkum olan bu yaylalarda müzik eşliğinde halaylar çekmenin ve yayla festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kaymakam Başar, “Terörün kol gezdiği bu dağlarda Allah’a şükürler olsun ki; Devletimizin gücü sayesinde vatandaşlarımızla beraber, Mereto dağının eteklerinde festivallerimizi, şenliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu festivallerin gerçekleşmesinde büyük emeği olan ve kendilerinin himayelerinde geçen Batman Valimiz Sayın Ekrem Canalp’a da vatandaşlarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mereto Dağı eteklerinde festivale coşkulu bir başlangıç yaptıklarını belirten Sason Belediye Başkanı İrfan Demir ise, emeği geçen herkese müteşekkir olduklarını belirterek, festivalin Sason Mereto dağı eteklerinde bulunan yaylarının turizme açılmasında büyük bir katkı sunacağını söyledi.

Harrut Yaylası'nda yapılan festival etkinliklerine Kaymakam Başar ve Belediye Başkanı Demir’in yanı sıra Sason 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ali Arlı, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Karabay, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Yavuzkan, diğer ilçe yöneticileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır ve Batman Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşları katıldı.

Etkinlikler kapsamında Yayla Yürüyüşü, Bisiklet etkinliği, ip inişi’ nin ardından Kaymakam Furkan Başar tarafından kamp ateşi yakıldı.