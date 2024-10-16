Bahçeşehir Üniversitesi’nin 2024-2025 yılı akademik yıl açılışı, dünyanın en büyük online açık ders platformlarından biri olan Coursera’nın popüler eğitimcisi, Etkili Öğrenme Yöntemlerinde uzman ABD’li Profesör Barbara Oakley’in ilk dersiyle başladı.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) güney kampüsünde gerçekleştirilen 2024-2025 yılı akademik yıl açılış törenine; BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu katıldı. Açılışta konuşan Enver Yücel eğitimin değişeceğine işaret ederek “Artık değişme zorunluluğu var. Yapının anaokulundan üniversiteye kadar değişmesi gerekli” dedi.

Enver Yücel: Biraz daha beceri odaklı olmalıyız

“Geçmişten bugüne hep bir öğreten ve öğrenen var” diyen Enver Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben zaman geçtikçe diplomaların işe yaramayacağı düşüncesindeyim. Gelecekte de böyle olacağı gibi bugün de sektörlerde insanlar; işi bilen, işi yapana bakıyor. Diplomasının ne olduğuna bakmıyor. Diplomayı akreditasyon olmuşsun, testten geçmişsin ve buna hak kazanmışsındır. Peki, yapacağın iş ile ilgili ne becerin var? Yeteneğin ne kadar? Bunu yapabiliyor musun? Sınıflardaki bilgi aktarımını bir kenara bırakamayız. Elbette ki bilgi olmadan, beceri olmaz. Ama beceri odaklı konusunda biraz geri kaldık. Bu sistemi değiştirmemiz lazım. Başka bir şeyler yapmamız lazım.”

Barbara Oakley: Yapay zekâyı da kullanarak öğrendiklerini nasıl uygulayabileceklerini öğretmeliyiz

Açılış dersini vereceği için çok heyecanlı olduğunu belirten ABD’li Profesör Barbara Oakley, “Son zamanlarda herkes yapay zekânın eğitime olan etkisini merak ediyor. Bu bağlamda eski eğitim yöntemlerine baktığımız zaman öğrencilere ödevlerini verelim, derslerini dinletelim, eve gönderelim gibi bir durum söz konusu. Bunun için şu anki güncel durumda aslında öğrencilere yapay zekâyı da kullanarak öğrendiklerini nasıl uygulayabileceklerini öğretmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Öğrenme ve beceri el ele giden bir süreçtir”

Barbara Oakley, “Öğrenme ve beceri aslında ikisi bir arada el ele giden bir süreçtir. Bir şeyi yapabilmemiz, uygulamaya koyabilmemiz için ilk önce öğrenmiş olmamız gerekir. Tam öğrenmeyi gerçekleştirip gerçekleştiremediğimizi anlamak için de bu bilgiyi uygulama yapacağımız zaman beynimizden alabiliyor muyuz? Onu kontrol etmemiz lazım. Buna bakmamız gerekiyor. Ama bu ikisi birlikte el ele giden bir süreçtir” dedi.

“Uluslararasılaşma stratejisiyle çok uzun yıllardan beri sektör içerisindeyiz”

Yeni yıl hedeflerini anlatan Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise “Hepimizin hedefi eğitimi en iyi şekilde gerçekleştirmektir. Ama bizim bu yıl belirlediğimiz 3 tane temel hedefimiz var. Onlardan bir tanesi aslında uluslararasılaşmadır. Biliyorsunuz Bahçeşehir Üniversitesi uluslararasılaşma stratejisiyle çok uzun yıllardan beri sektör içerisinde ve eğitim hayatı içerisinde önemli bir yere sahip. Biz aynı şekilde bu stratejimizi devam ettiriyoruz. Bu sadece uluslararası öğrencilerimizin sayısıyla değil; yaptığımız iş birlikleri, projeler, dünyanın neresinde olursa olsun farklı üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz eğitim programları, öğrenci akademisyen değişimleri ve öğrencilerimizin dünyanın her yerinde yaşayabilme kapasitesini kazanmaları bizim için çok önemli” açıklaması yaptı.

“En önemli kısım kurduğumuz sektörel ilişkiler”

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu sözlerine şunları ekledi:

“İkinci en önemli unsurumuz ise aslında biz yapay zekâ kısmını eğitimin en önemli parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Bu yapay zekâ kısmını eğitimin en önemli etkeni haline getirirken de sadece sözde değil, öğrencilerimizin bunu kullanabilir hale getirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Üçüncü kısım ise üniversitemizin en önemli unsuru; sektörel ilişkiler. Çünkü biz üniversite olarak sektöre insan kaynağı yetiştiriyoruz ve onların bekledikleri, istediklerine yetebilen uygun öğrenciler yetiştirmek zorundayız. Mikro yeterlilikten tutun markalı dersler şeklinde sektörün bizim üniversitemizde dersler oluşturup vermesi bizim açımızdan bu dönemin en önemli stratejisidir.”

Akademik yıl açılışı, 2023 yılında dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan BAU’lu akademisyenlere plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.