Küresel düzeyde alınan kararlar doğrultusunda birçok platform politikalarını güncellemeye başladı. Özellikle 18 yaş altındaki kullanıcıların her platforma sınırsız erişimini engellemeyi amaçlayan ülkeler, bu alanı yasal düzenlemelerle şekillendiriyor. Bu çerçevede, milyonlarca aktif kullanıcıya sahip uygulama ve platformlar da söz konusu düzenlemelere uyum sağlamak için adımlar atıyor.

DISCORD YAŞ DOĞRULAMASI SİSTEMİNE YENİ ALTERNATİF ÖNERİYOR

Discord için planlanan yaş doğrulama sürecinin, daha önce duyurulduğu gibi kimlik belgeleri ve biyometrik verilerin paylaşımına dayanacağı belirtilmişti. Ancak kullanıcılar, bu tür hassas verilerin nasıl kullanılacağı ve güvenli biçimde saklanıp saklanamayacağı konusunda endişelerini dile getirerek uygulamayı eleştirdi. Gelen tepkilerin ardından şirket, düzenlemeyi 2026 yılının ikinci yarısına erteleme kararı aldı. Öte yandan Discord, yaş doğrulama sistemini küresel ölçekte hayata geçirmeyi hedefliyor.

Özellikle 18 yaşın altındaki kullanıcılara yönelik ülkelerin düzenlemelerini de dikkate alarak bir yaş doğrulaması sistemi sunmak istiyor. Discord'un alternatif yöntemleri arasında kredi kartı ile doğrulama da olacak. Bu sayede yaşa bağlı bir içeriğe ulaşmak isteyen kullanıcı kimlik belgesi ya da yüz taraması yapmak yerine kredi kartını girebilecek. Platform tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yaş doğrulama gerektiren kullanıcıların sayısı tüm kullanıcıların yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor. Burada da kullanıcılar zorlanmayacak yalnızca yaş bilgisini teyit etmesi gerekecek.

Bunların yanı sıra şirket daha şeffaf bir politika izleyeceğini belirtti. Yüz tarama teknolojilerindeki testlerin ise cihaz üzerinde gerçekleştirileceğini, verilerin harici sunuculara aktarılmayacağı vurgulandı.