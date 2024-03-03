Balıkesir üniversitesi bünyesinde, koruma, kurtarma ve söndürme ekiplerinden oluşan acil durum ekiplerine yönelik eğitimlerde yangın tatbikatı yapıldı.

Eğitimler çerçevesinde, Balıkesir İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğü tarafından BAÜN koruma ve kurtarma ekipleri için “İşyerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi” ve “İşyerleri İçin Tahliye Eğitimi” verildi. 107 koruma ve kurtarma personelinin katıldığı eğitimlerde, tahliye tatbikatı ve toplanma alanı uygulaması gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Gelibolu Konferans Salonu ve Edremit Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda, BAÜN söndürme ekipleri için, “Yanma-Yangın Nedir Konulu Eğitim”, “Yangın Sınıfları ve Söndürme Maddeleri Eğitimi”, “Yangın Anında Doğru Hareket Tarzı Eğitimi” verildi. Eğitimler çerçevesinde yer alan yangın söndürme tatbikatına da 73 personel katıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç. Dr. Celalettin Çevik, Balıkesir Üniversitesi Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum planlarının raporlamasının sürdüğünü belirterek, Temel İSG ve Acil Durum Ekiplerinin eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Üniversite bünyesinde oluşturulan İlkyardım Ekiplerinin eğitimleri için de planlamaların yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Celalettin Çevik, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde Mart ayı içinde eğitimlerin başlayacağını ifade etti.