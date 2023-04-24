Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde kendi kategorilerinde finale kalma başarısı gösteren Balıkesir Üniversitesi takımlarını makamında kabul etti. BAÜN’lü öğrenciler TEKNOFEST’te uzaya roket fırlatacak.

Elektrikli araç yarışlarında 2 takım, roket yarışmasında 1 takım finale kaldı

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, TEKNOFEST 2023’te Balıkesir Üniversitesini, Uluslararası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarında temsil eden ROTEK CAR Takımı ile Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendislik Topluluğu (IEEE) Öğrenci Topluluğu ve TEKNOFEST roket yarışmasında temsil eden Misya Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu Roket Takımı üyeleri ile Rektörlük makamında bir araya geldi.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde finale kalan öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti. Gerçekleşen ziyarette, öğrenciler de kendilerine verdiği destekler ve ilgileri dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu ile Robot Topluluğu’ndan oluşan ROTEK CAR Takımı, başta motor ve batarya dengeleme sistemi olmak üzere birçok parçasının yerli olarak üretildiği araçları ile şasi ve gövde sayesinde yarış alanının en hafif araçlarından biri olma yolunda ilerleyen Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendislik Topluluğu da ürettikleri araçla 25-29 Nisan tarihlerinde yapılacak olan 2023 yılı Uluslararası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarında Balıkesir Üniversitesini temsil edecekler.

TEKNOFEST roket yarışmasında finale kalan Balıkesir Üniversitesi Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Misya Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu Roket Takımı’nın da Bilgisayar Mühendisliği TEKNOFEST laboratuvarında ürettikleri mekanik parçalar, aviyonik devreler ve kompozit gövdeden oluşan roketinin atışı 27 Nisan 2023 tarihinde Aksaray’da gerçekleştirilecek.