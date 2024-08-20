Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, kardeş şehir olan Bursa Nilüfer Belediyesine ziyarette bulundu.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve belediye meclis üyeleri, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i makamında ziyaret etti. Bir araya gelen iki başkan projeleri değerlendirdi. Başkan Dilsiz, Bayırköy’de hayata geçirmeyi planladığı projelerin sunumlarını yaparak fikir alışverişinde bulundu. Yapılan bu ziyaretle hem projeler değerlendirildi hem de kardeş şehir olan belediyeler arasında köprüler kuruldu.