Araç sahipleri, istikrarlaşan kur sebebiyle motorin ya da benzine indirim veya zam olup olmadığını merak ederken bayram öncesi üzücü haber geldi.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş zam gelirken benzin fiyatlarında değişim olmadı.
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI...
Benzin: 41,31
Motorin: 41,70
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 40,21
Motorin: 40,60
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 40,11 TL
Motorin: 40,51 TL
ANKARA
Benzin: 41,20 TL
Motorin: 41,59 TL
İZMİR
Benzin: 41,47 TL
Motorin: 41,94 TL
Kaynak: Haber merkezi