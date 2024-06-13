Araç sahipleri, istikrarlaşan kur sebebiyle motorin ya da benzine indirim veya zam olup olmadığını merak ederken bayram öncesi üzücü haber geldi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş zam gelirken benzin fiyatlarında değişim olmadı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI...

BURSA

Benzin: 41,31

Motorin: 41,70

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 40,21

Motorin: 40,60

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 40,11 TL

Motorin: 40,51 TL

ANKARA

Benzin: 41,20 TL

Motorin: 41,59 TL

İZMİR

Benzin: 41,47 TL

Motorin: 41,94 TL