Bayram tatili sonrasında finansman ihtiyacı duyan şirketler, uygun kredi imkanları arayışına devam ediyor. Ancak, yüksek faiz oranları ve sıkı kredi politikaları bu süreci oldukça zorlu hale getiriyor. Kredi faizleri yüzde 4 ile 6 arasında değişirken, maliyetler hızla artıyor ve ticari kredi kullanımı giderek daha da güçleşiyor.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için kredi faiz oranları yüzde 4'ün üzerinde seyrediyor ve kredi maliyetleri neredeyse yüzde 70'e ulaşıyor. Bu durum, bayram sonrasında nakit akışı sorunu yaşayan işletmeleri ciddi anlamda zor durumda bırakıyor. Örneğin, 12 ay vadeli ve 100 bin TL tutarındaki bir kredi için toplam geri ödeme miktarı 150 bin TL'ye yaklaşıyor.

Bu kapsamda farklı bankaların sunduğu kredi imkanları ve faiz oranları şu şekilde:

Akbank, yüzde 3,99 faiz oranı ile en düşük faizli kredi seçeneklerinden birini sunuyor. 100 bin TL'lik kredi için aylık taksit 10.773 TL olarak belirlenirken, toplam geri ödeme tutarı 130.372 TL'ye ulaşıyor.

QNB Finansbank'ın sunduğu kredi faizi yüzde 4,44 seviyesinde. Bu kredi için aylık taksit tutarı 11.069 TL olup, toplamda 133.922 TL geri ödeme yapılması gerekiyor.

ING Bank'ta yüzde 4,57 faiz oranıyla verilen kredi için aylık taksitler 11.155 TL olarak hesaplanırken, toplam geri ödeme 134.956 TL oluyor.

İş Bankası, yüzde 5,75 faiz oranı ile kredi imkanı sunuyor. Aylık taksit miktarı 11.952 TL iken, kredi süresince toplamda 144.527 TL geri ödeme talep ediliyor.

Denizbank, yüzde 5,49 faiz oranı ile kredi vermekte. Bu oranla, aylık ödemeler 11.774 TL olup, toplam ödeme miktarı 142.391 TL'yi buluyor.

Yapı Kredi, yüzde 6,05 faiz oranıyla kredi sağlıyor. Aylık taksitler 12.159 TL, toplam ödeme ise 147.012 TL olarak belirlenmiş.

Alternatif Bank'ın faiz oranı yüzde 5,55. Bu kredi için aylık taksitler 11.815 TL, toplam geri ödeme ise 142.882 TL olarak hesaplanıyor.