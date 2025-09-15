Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, Gazze Özgürlük Filosu’na katılmak üzere yola çıkan partili isimlerinin yolcu listelerinde çıkarıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Saadet Partisi'nin destekleriyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere İstanbul’dan Tunus’a yolcu ettiğimiz milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan ve İnegöl Belediye Meclis Üyemiz Fikret Bayram, son anda gizli bir irade tarafından gemilere binecek yolcu listesinden çıkarılmıştır. Şu anda Akdeniz’de yüzen gemiler, bu inancın ve sahiplenmenin eseridir. Küresel Sumud Filosu'nun hedefine ulaşacağına inancımız tamdır.”



BAYRAM İNEGÖL’E DÖNECEK

İnegöl’den yola çıkan Fikret Bayram’ın, önümüzdeki günlerde yurda dönüş yaparak ilçeye geleceği öğrenildi.