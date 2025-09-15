Coşkulu kalabalıkla parti binasında adaylığını açıklayan Erkan Dönmez, seçilmesi halinde yapacağı icraatleri tek tek anlattı.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında ilk önce konuşan mevcut İlçe Başkanı Zemci Şahin, "Bugün bizim demokrasi bayramımız. Partimizde tabandan tavana doğru gelir bütün İlçede başkan seçimle, genel başkan seçimine kadar tamamen üyelerimizin iradesiyle oluşur. Bu iradenin de geçenlerde bitirdiğimiz İlçe Delege seçimleri ve 27 Eylül’de de gerçekleştireceğimiz İlçe Kongresi’nde de iki yıl partimize hizmet edecek ilçe yönetimi belirlenecek. Burada da yine aday olan arkadaşımız Erkan Dönmez’in bugün aday açıklamasını yapıyoruz. Kendisine başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Başkan adayı Erkan Dönmez ise, "Değerli büyüklerim, cumhuriyet değerlerini yaşatmak ve gençliğimizin heyecanını bu topraklarda işlemek adına, bu şehrin geleceğine inanan mücadele etmekten de asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz olarak yola çıkıyorum. Bu yol zor, meşakatli ve mücadelenin dayanışmanın da, birlikteliğinde yolu olacaktır bizim için. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, 2004 yılında biliyorsunuz ki Türkiye’nin en genç belediye başkanı olarak göreve başladım. O yıllarda 25 yaşında daha çiçeği burnunda belediye başkanı süreci ve 10 yıl bu süreci Kurşunlu’daki değerli meclis üyesi, yol arkadaşlarım ve partililerimizle birlikte hakkıyla tamamladık. Akabinde 2015 yılında bir ön seçim süreci yaşadık Sayın Zemci Başkanım da ön seçime girmişti"

Konuşmaların ardından Şahin ve Dönmez el sıkışarak poz verdiler.