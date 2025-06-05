Bakan Yerlikaya, geçtiğimiz yıl karayollarında yaşanan trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu sayının ardında derin acıların yattığını belirtti. “Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkânsız, yeri doldurulamayacak bir veda demek." ifadelerini kullanan Yerlikaya, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.

Özellikle aşırı hızın büyük risk oluşturduğunu belirten Yerlikaya, sadece 1 kilometre hız artışının bile ölümcül kazaların yaşanma riskini yüzde 4 oranında artırdığını söyledi. 2024 yılında meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 47’sinin aşırı hızdan kaynaklandığını belirten Bakan, yıl içinde her gün ortalama 10 vatandaşın hız nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşlara seslenen Yerlikaya, trafik kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı. Bayramların sevdiklerimize kavuşma zamanı olduğunu, ayrılık nedeni olmaması gerektiğini belirten Yerlikaya, trafikte gösterilecek bir anlık sabrın, bir ömürlük mutluluğa dönüşebileceğini ifade etti.

Aşırı hızdan kaçınılması, emniyet kemerinin mutlaka takılması, yorgun ya da uykusuz halde araç kullanılmaması ve sürüş sırasında dikkat dağınıklığına yol açacak cep telefonu kullanımından uzak durulması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, paylaşımını "Yolun sonu bayram olsun." sözleriyle sonlandırdı.