Kurban Bayramına bir gün kala altın piyasalarında hareketlilik devam ederken, gram altın ve diğer altınlarda dalgalı bir seyir gözlemleniyor. Altın fiyatları, özellikle yatırımcılar ve hediye amaçlı altın almak isteyenler için merak konusu oldu.

Bugün itibarıyla gram altın 4.218.72 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı 4289.16 TL seviyesinde işlem gördü. Yatırımcıların en çok tercih ettiği altınlardan biri olan çeyrek altın, alışta 6910 TL, satışta ise 6996 TL’den fiyatlandı.

Yarım altın, piyasada 13821 TL’ye alınırken, satışta 13992 TL seviyesine ulaştı. Tam altın ise 27557 TL alış, 278564 TL satış fiyatıyla işlem gördü.