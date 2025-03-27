Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş hazır bulundu. Toplantıda, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke genelinde alınacak güvenlik, asayiş, trafik ve diğer kamu düzeni tedbirleri ele alındı. Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi, yoğunluk yaşanabilecek bölgelerde gerekli önlemlerin alınması ve muhtemel aksaklıkların önlenmesi gayesiyle yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Vali Doğan da Sakarya’da bayram süresince uygulanacak tedbirler hakkında bilgi verirken, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için ilgili tüm birimlerin sahada olacağını belirtti.

Kaynak: İHA