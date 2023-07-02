9 gün bayram tatilini fırsata çeviren binlerce turist Burhaniye’ye akın etti. Bayram tatili boyunca ilçenin nüfusu 500 bini aştı.

Burhaniye Belediyesi tarafından sahil bölgelerinde yapılan turizm yatırım projeleri gelen misafirlerin beğenisine sunuldu. Değişen ve gelişen yeni çehresi ile yaz turizminin cazibe merkezi olma noktasında emin adımlarla ilerleyen Burhaniye, bayram tatilinde de birçok yurttaşın tercihi oldu.

Uzun sahil şeridi ve mavi bayraklı plajları ile sıcak yaz günlerine denk gelen bayram tatilinde binlerce kişi Burhaniye’nin plajlarına akın etti. Yaptığı çalışmalarla Pelitköy sahil şeridinde zeytin ağaçları gölgesinde çim alanlarda ücretsiz deniz ve piknik keyfi imkanı sunan Burhaniye Belediyesi, tatil için gelen turistlerin yoğunlukla tercih ettiği Öğretmenler Mahallesi ve Ören gibi geniş sahil bandı ve kumlarıyla ünlü mavi bayraklı olan bu plajlarda da duş WC ve soyunma kabinlerinin yanı sıra cankurtaran hizmeti de veriyor.