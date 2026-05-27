Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbulluların büyük bir kısmı şehirden ayrılırken, megakentte kalan vatandaş ise güneşli havanın tadını park ile sahillerde çıkardı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen İstanbullular, memleketlerine ya da tatil beldelerine akın etti. Şehir dışına çıkmayarak İstanbul'da kalmayı tercih eden vatandaşlar ise bu durumu fırsata çevirdi. Trafikten ve kalabalıktan büyük çoğunlukta arınan şehrin keyfini çıkarmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren park, bahçe ve sahil şeritlerine yöneldi. Emirgan Korusu ve sahili vatandaşların uğrak noktası oldu. Kimileri deniz kenarında yürüyüş yapıp balık tutmayı tercih ederken, kimileri ise ağaç gölgelerinde aileleriyle birlikte piknik yaparak doğanın ve sakinliğin tadını çıkardı.

'Gidenler gitti, İstanbul bize kaldı'

Sahile yürüyüşe gelen Süleyman Özsepet, İstanbul'un kendilerine kaldığını ifade ederek, 'Bayramın ilk gününde İstanbul'un boşluğundan faydalandık. Ailecek sahile boğaz havası almaya geldik. Memlekete gidemedik. Gidenler gitti, İstanbul bize kaldı. İstanbul'un güzelliğini yaşıyoruz. Hava güzel inşallah bayram boyunca böyle devam eder. Herkesin bayramı mübarek olsun' dedi.

'Bu bayramı dinlenmek için kendime ayırdım'

Sahile balık tutmaya gelen Şenol Şahintürk, bu bayramı kendine ayırdığını söyleyerek, 'Güzel havayı fırsat bildik, bayramda Emirgan sahile gidip balık tutalım dedik. Hava çok güzel. Deniz'de turkuaz olmuş. Hem oturalım hem de balık tutalım dedik. Bu bayramı dinlenmek için kendime ayırdım' diye konuştu.

'İstanbul bugün boş, yollar da boş'

Emirgan Korusu'na gelen Muhsin Yarar, İstanbul'un boş olduğunu ve bu durumun bazı aileler için fırsat olduğuna değinerek, 'Bugün etraf boş ve güzel. Burada kalanlar içinde güzel bir gün. En azından ailesiyle burada bayram geçirenler için de büyük bir fırsat oldu. İstanbul bugün boş, yollar da boş' şeklinde konuştu.

'İnsan kalabalığı çok az'

Emirgan Korusu'na gelen Ufuk Çelik ise insan kalabalığının oldukça az olduğunu ifade ederek, 'Bu bayram çok güzel geçiyor. Şuan İstanbul'un boş hali. Birçok insan kendi memleketine gitti. Trafikte yok. Biz bu bayram memlekete gidemedik ama İstanbul'un tadını çıkarıyoruz. Emirgan Korosu'ndayız, insan kalabalığı çok az. Gerçekten bayram güzel geçiyor' ifadelerini kullandı.