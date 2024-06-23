Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşayan son Kore Gazisi Mehmet Yaman, askeri törenle ebediyete uğurlandı.

Bayramiç ilçesinde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden son Kore Gazisi Mehmet Yaman, dualarla ebediyete uğurlandı. Kore Gazisi Mehmet Yaman için Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Erol Günaydın, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale İl Başkanı Gökhan Uz, siyasi parti temsilcileri, merhum Yaman’ın ailesi, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Mehmet Yaman’ın cenazesi Güzeltepe köyü kabristanlığında dualarla toprağa verildi. Vali İlhami Aktaş, Yaman’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.