Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2,5 hektarlık alan zarar gördü.

Bayramiç’in Kuşçayır köyünde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu örtü yangını başladı. Dumanları ve alevleri gören köylüler, ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattına bilgi verdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edildi.

Ormanlık alandaki örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangından 2,5 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.