Bayram döneminde yaşanan ekonomik hareketlilikle birlikte, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar altın piyasasını yakından takip ediyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın gibi sık tercih edilen altınlarda fiyat değişimleri dikkat çekiyor.

Bugün itibarıyla gram altın alışta 4142.43 TL, satışta ise 4.224.94 TL seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın, alışta 6786 TL, satışta ise 6892 TL olarak fiyatlandı.

Yarım altın, piyasada 13572 TL'den alınıp 13.784 TL'den satılıyor. Tam altın ise alışta 27.061 TL, satışta ise 27.442 TL gibi seviyelerden işlem görüyor.