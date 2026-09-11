Küresel piyasalarda şeker fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Uluslararası piyasalarda şekerin libre fiyatı 18,60 sente çıkarken, ağustos başında 14,33 sent seviyesinde bulunan fiyat yaklaşık 40 günde yüzde 30 arttı.

Şeker fiyatlarındaki yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 26’yı aşarken, piyasada Mayıs 2025’ten bu yana görülen en yüksek seviyeler de test edildi.

BREZİLYA FAKTÖRÜ

Öte yandan dünyanın en büyük şeker üreticisi olan Brezilya'nın önemli üretim bölgesi Center-South'ta yoğun yağışlar, şeker kamışı hasadı ve kırma faaliyetlerini geciktiriyor. Bu durum ülkede fiyatları yükseltirken, küresel şeker arzına ilişkin endişeleri de artırıyor.

HİNDİSTAN ETKİSİ

İkinci büyük üretici konumunda bulunan Hindistan’da da önemli gelişmeler yaşanıyor. Ülkede şeker üretiminin bu yıl 34,3 milyon tonluk ilk tahminleri karşılamayacağı ve 30,6 milyon tona kadar gerileyebileceği ifade ediliyor. Özellikle Maharashtra ve Uttar Pradesh gibi önemli üretim bölgelerinde hava koşullarının ve hastalıkları şeker rekoltesini vurduğu belirtiliyor.

‘GÜMRÜK’ SIFIRLANDI

Hindistan'ın iç piyasasında da şeker fiyatları son iki ayda sert yükselince hükümet 1 milyon ton şekerin gümrüksüz ithalatına izin verdi. Bu karar, Hindistan'ın yaklaşık 10 yıl sonra yeniden önemli miktarda şeker ithalatına yönelmesi açısından da piyasalarda takip ediliyor.

TÜRKİYE’DE FİYATLAR

Bu arada Türkiye’de marketlerde ve online platformlarda 5 kiloluk şekerin fiyatı 200 – 230 TL bandında stabil seyretmeye devam ediyor.