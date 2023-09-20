Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, kurumda görevli stajyer öğrencilerle bir araya geldi. Stajyerlere internet paketi ve çeşitli hediyeler veren Aydıner, “Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Bizim en büyük zenginliğimiz hiç şüphesiz sizler gibi duyarlı, çalışkan ve fedakar gençliğimiz” dedi.

Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Belediyesi’nde staj yapan öğrencilerle belediye kültür salonunda bir araya geldi. Stajyerlere seslenen Başkan Aydıner, “Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Bizim en büyük zenginliğimiz hiç şüphesiz sizler gibi duyarlı, çalışkan ve fedakar gençliğimiz. Karşımda pırıl pırıl bir gençlik görüyorum ve sizlerle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu. Toplam 78 stajyere internet paketi ve çeşitli hediyeler veren Aydıner, “Sevgili gençler, hediyelerinizi güle güle kullanın” dedi.