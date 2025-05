Esenyurt Belediyesi, engelli bireylerin istihdamını ve toplumsal yaşama katılımını teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen ‘Engelsiz Kafe’, Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde hizmete açıldı.

Haftanın 7 günü uygun fiyatlarla hizmet verecek olan kafe, engelli bireylerin istihdam edildiği örnek bir sosyal sorumluluk projesi olarak büyük beğeni topladı.

Esenyurt Belediyesi, engelli bireylerin istihdamını ve toplumsal yaşama katılımını teşvik eden önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde kurulan Engelsiz Kafe, Esenyurt Belediyesi At Çiftliği içerisinde kapılarını vatandaşlara açtı. Haftanın 7 günü uygun fiyatlarla hizmet verecek olan kafe, engelli bireylerin istihdam edildiği örnek bir sosyal sorumluluk projesi olarak büyük beğeni topladı. Özel bireyleri ilk iş günlerinde yalnız bırakmayan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’a, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin de eşlik etti. Gençler, konuklarını güler yüzleri ve misafirperverlikleriyle karşılarken, etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Kafede görev alan personellerin disiplinli çalışmaları ve güler yüzlü ev sahiplikleri ise davetlilerden tam not aldı. Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Aksoy, gençlere teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

"Örnek bir istihdam modeli uyguluyoruz"

Özel bireylerin hayatın her alanında var olması gerektiğini belirten Başkan Vekili Can Aksoy, "Buradaki gençlerimiz hem çalışarak özgüven kazanıyor hem de toplumsal hayata katılım konusunda güçlü bir mesaj veriyor. Engelsiz Kafe, sadece bir sosyal alan değil; aynı zamanda örnek bir istihdam modeli. Esenyurt Belediyesi olarak bu tür projeleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"Bizler için çok büyük mutluluk"

Etkinliğe katılan veliler de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kızının ilk iş gününde yanında olan anne Ayşe Yılmaz ise, "Bugün burada belediye başkanımızla tanışma fırsatı bulduk. Çocuklarımız için çok anlamlı bir gün oldu. Kızımın burada görev alarak çalışma hayatına adım atması bizler için büyük bir mutluluk. Bu hayalimize vesile olan Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

(GŞ-