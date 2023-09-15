Bayrampaşa Belediyesi’nin katkılarıyla, yeni eğitim öğretim döneminde yetim ve yardıma muhtaç olan Bosnalı çocuklara 1 tır dolusu eğitim desteği, bugün yapılan törenle yola çıktı.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Bosna’da yeni eğitim-öğretim döneminde yetim ve muhtaç olan öğrenciler için 1 tır dolusu eğitim desteği hazırlandı. Törende Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tıra içi tablet dolu kutuyu yerleştirdi. Yapılan tören sonrası içerisinde 400 tablet, 50 bin tekstil ürünü ve 400 kişilik çanta ile kırtasiyelik ürünler olan eğitim desteği dolu yardım tırı Bosna-Hersek’e doğru yola çıktı.

"Balkan coğrafyasını yalnız bırakmamak üzere yapmış olduğumuz yardımların binlercesinden bir tanesidir"

Törende konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bugün, cumanın bereketiyle Bosna Hersek’e inşallah tırımızla birlikte bu yardım malzemelerini göndereceğiz. Burada asıl olan bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımızla beraber Balkan coğrafyasını yalnız bırakmamak üzere yapmış olduğumuz yardımların binlercesinden bir tanesidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber nasıl bir dünya ülkesi olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

"Bu yardımlar sadece bununla kalmaz devam edecek"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın felsefesi yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek" diyen Aydıner, "Tabletlerden giysilere kadar yine aynı şekilde okul malzemelerinden, defterinden, kitabından, kalemine kadar her şey mevcut. Bu yardımlar sadece bununla kalmaz devam edecek. Biz büyük bir devletiz, büyük bir ülkeyiz. İşte biraz önce başkanın da ifade ettiği gibi başta Libya olmak üzere yine aynı şekilde Fas daha önce Pakistan ve dünyanın bütün ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti her türlü maddi ve manevi yardımı lojistik desteklerini vermeye devam etmektedir ve bundan sonra da verecektir. Cumhurbaşkanımızın felsefesi budur. Cumhurbaşkanımızın talimatı neyse biz o talimat çerçevesi içerisinde hareket eden yerel yöneticileriz" dedi.