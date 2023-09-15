Bursa'da aynı evde yaşayan bir genç, harçlık vermediği iddiasıyla önce babaannesini bıçaklayıp yaraladı, ardından halası Safiye Vardar'ın boğazını keserek ölümüne neden oldu. Yiğit B. (24) adlı şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda yakalandı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, harçlık vermediği gerekçesiyle babaannesi Sabriye Balaban'ı bıçaklayan Yiğit B., daha sonra aynı bıçakla halası Safiye Vardar'ın boğazını keserek ölümüne yol açtı.

Şüpheli Yiğit B.'nin polis tarafından yakalanmasının ardından emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu üzücü olayın ardından, Safiye Vardar'ın cenazesi Demirtaş'ın Sakarya Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından yakınları tarafından gözyaşları içinde defnedildi. Vardar'ın cenazesi, Demirtaş mezarlığına defnedilecek.