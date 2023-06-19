Bayrampaşa Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşları aileleri ile birlikte Geleneksel Yaza Merhaba Pikniği’nde bir araya getirdi. Doğanın içindeki piknik alanında gönüllerince eğlenen engelli vatandaşlar, çocuklar ve gençler unutulmaz bir gün yaşadı. Pikniğe katılarak engellilerle tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Atila Aydıner de onların mutluluğuna ortak oldu.

Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Merkezi, ilçede yaşayan yüzlerce engelli vatandaşı aileleri ile birlikte Geleneksel Yaza Merhaba Pikniği’nde buluşturdu. Belediyenin Kemerburgaz Göktürk Mevkii’ndeki mesire alanında düzenlenen piknikte; engelli vatandaşlar, gençler ve çocuklar konser, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler eşliğinde açık havada gönüllerince eğlendi. Gün boyu devam eden pikniğe katılanlara etli pilav, ayran, çay ve su ikram edildi. Pikniğe katılarak engellilerin mutluluğuna ortak olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sevgi ve dayanışmanın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Engelli kardeşlerimiz ile doğanın içinde bulunmak bize de çok iyi geldi” dedi.