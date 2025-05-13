Erdoğan, Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, "Balık Ayhan" adıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:
"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Roman müziğinin müstesna sesi 'Balık Ayhan' Ayhan Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
Kaynak: Türkiye Gazetesi