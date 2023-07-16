Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ÖTV'nin yüzde 200 üzeri yükseltilmesinin kabul edilebilir ve hakkaniyetli bir düzenleme olmadığını belirterek, tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ekonomik şoför mahallinde oturanların kolaycılığa kaçarak çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememesi gerektiğini kaydetti.

Destici, akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nin yüzde 200 üzeri yükseltilmesi kabul edilebilir ve hakkaniyetli bir düzenleme olmadığının altını çizerek, "ÖTV dolaylı bir vergi düzenlemesidir. Yani yoksulla zenginin, geliri düşük olanla yüksek olanın aynı oranda ödediği vergidir. Akaryakıta bu denli zam yapmak yerine mesela, doğalgazda gel iri yüksek olanlara uygulanan sübvanse (yüz milyarca TL) ile siyasi partilere verilen milyarlarca TL hazine yardımı kaldırılabilirdi. Ekonominin şöför mahallinde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça değildir. Ayrıca bugüne dek yapılan tüm iyileştirmeleri de değersiz kılmaktadır" dedi.

"Zamlarla ya da kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek, bütçe açıklarını kapatmak sıradan ekonomi yöneticilerinin de yapabileceği şeylerdir" diyen Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nitekim 70’li ve 90’lı yıllarda Türkiye’de sıkça uygulanmıştır. Dünya ekonomi çevrelerinin itibar ettiği ya da ağırlıkları olduğu söylenen isimler iş başında ise o vakit daha konforlu ve can yakmayacak çözümler beklemek vatandaşımızın en tabii hakkıdır" ifadelerine yer verdi.