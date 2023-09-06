Bebek hareketleri hamilelik döneminin 16-20. haftalarında hissedilmeye başlar. Bu hissedilen hareketler dönme, el kol hareketleri, tekmeleme gibi durumlarında hissedilir. Anne karnında bebekler parmaklarını emmeye başladıkları zaman sürecinde de hıçkırırlar ve anne adayı bunu çok rahat hisseder. Bebek hareketlerinde yavaşlama olarak düşünülen zamanlar anne ve babalar telaşlanmaya başlarlar. Bebek anne karnında 20-30 dk arasında değişen uyku periyotları vardır ve bu süreçlerde hareket etmeyebilirler ya da daha az hareket ederler.

Bebek hareketlerinde azalma gibi durumların anlaşılması için bazı yöntemler vardır. Bebek tekme sayısı rahat anlaşılabilir yöntemdir. Yemekten sonra yan pozisyonda yatan bir anne 30-60 dk arasında bebeğin tekmeleme olarak adlandırılan hareketlerini sayması gerekir. 2 saat süre zarfında 10 kez tekme hissedilirse herhangi bir sıkıntı yok demektir. Kasılma stres testi bir diğer yöntemdir. Anne ile bebek arasındaki uyuşmazlık sebebiyle rahimde şiddetlenmeye başlayan kasılmalarla anne uyarılır ve bebeğin kalp ritmi düşmeye başlar. Nonstres , biofizik, modifiye diğer yöntemlerdir.

Bebek hareketlerindeki azalmayı tetikleyen en önemli unsur annenin kullandığı ilaçlardır. Tüketilen ilaçların anne kanından bebeğin kanına geçmesiyle bebek bu durumdan kötü bir şekilde etkilenir ve hareketlerinde anormal bir şekilde aniden düşme söz konusu olur. Tekme sayısı takip edilerek anlaşılan yöntemde annenin dikkatsizliği, yorgunluğu, bedenen bitkin düştüğü anlarda dikkatini toplayamaması sonucu yanlış anlaşılabilir.