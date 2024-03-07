Aynı zamanda kullanılan ilaçlara ek olarak balgam söktürücü alternatif çözümler balgamın atılması kolaylaştırabilir. Özellikle bir yaş altı bebekler için bitkisel öneriler daha çabuk etki etmekte ve bebeğin rahatsızlık duyduğu balgamı söküp atmaktadır.

Bebeklerde Balgama İyi Gelecek Çözümler

Elma kabukları güzel bir şekilde yıkanmalı ve suyun içerisinde bir müddet kaynatılmalıdır. Elde edilen çay bebeğe yutabileceği düzeyde azar, azar verilmelidir.

Ihlamur çayı hazırlanmalı ve bir yemek kaşı ölçüsünde azar, azar bebeklere içirilmelidir.

Adaçayı bebeğe ılık olacak şekilde verilebilir

Antep fıstığı tozu ile bal macun kıvamına getirilmeli ve 1 çay kaşığı her gün olmak kaydıyla yedirilmelidir (1 yaş üzeri)

Çörek otu su ile kaynatılmalı ve su ılıyınca bebeklere 1 şeker kaşığı ölçüsünde verilebilir

Günlük olarak taze havuç suyu hazırlanmalı ve bebeğe 1 tatlı kaşığı ölçüsünde verilmelidir

Eğer bebek 8 veya 9 ayın üzerinde ise havuç suyu bebeğe gün aşımı verilebilir

Bol, bol su içirilmeli. Su boğazın yumuşamasında ve balgamın söktürülmesinde ciddi derece de fayda vermektedir

Ayrıca öksürük başladığı zaman bebek kucağa alınmalı ve başı aşağı gelecek şekilde sırtına hafif, hafif vurulmalı ya da sırtına masaj yapılmalıdır. Bu yöntem balgamı atmaya gücü yetmeyecek bebekler için atılımı kolaylaştıracaktır. Eğer ki bebek öksürmeye başladığında sırt üstü yatırılırsa bebek balgamı çıkartmakta zorlanabilir veya çıkarttığı balgamı tekrar yutabilir.

Bebeğiniz 5-6 aydan küçük ise sadece anne sütü verilmelidir. Ancak anne balgam söktürücü çaylar hazırlayıp kendi tüketir ise süte geçeceğinden dolayı bu bebeğe de fayda verecektir.