Organik ürünlerle, yaptığı sulu yemeklerle ilçe halkının en çok tercih ettiği isimlerden biri olan Seydi Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş aşçılığı hayalini göstermek amacıyla yapay zeka aracılığı ile bir fotoğraf oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayında olduğu izlenimi veren fotoğrafta, Seydi Oktay elleriyle günün yemek menüsünü Recep Tayyip Erdoğan'a servis ediyor.

Osmanlı mutfağından tercih ettiği yemeği verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünde ki mutluluk ise gözlerden kaçmıyor.



Fotoğrafta ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam arkasında 3 koruma olması ise dikkatlerden kaçmıyor.

Cumhurbaşkanlığı saray mutfağında çalışıyor olmasına rağmen Seydi Usta'nın klasik giyim tarzından ödün vermemesi dikkat çekiyor.

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda ise Seydi Oktay, "Millete hizmet edene, hizmet etmekte gurur duyarım. İnşallah bir gün" diye yazdı.

Paylaşım Seydi usta'yı sevenler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.