Geçen sene 2. Lig playoff maçlarında yarı finalde eleman takımımız bu sezon 2.Lig’e kitlendi.

İnegöl Kurtuluş sahasında antrenmanlara başlayan futbol takımını vatandaşlar meşalelerle karşıladı.

Hedef 2. Lig

Antrenman öncesi konuşma yapan İnegöl Turgutalpspor Kadın Futbol kulübü başkanı Sezai Çelik, "Birazdan Kurtuluşspor’un tesislerinde Turgutalpspor bayan futbolcularımızla antrenmanlara başlayacağız. Geriye dönecek olursak 11-12 yaşlarında almış olduğumuz bu çocuklarla önce Bursa’da 17 şampiyonu olduk. Bu 17 şampiyonu olurken de bunların yaşları 15-16’ydı. Sonrasında 3.Lig’de mücadele etmeye başlık. Geçen sezon grubumuzda bu çocuklar şampiyon olduk. Nihayetinde statü gereği 2.Lig’e çıkmak için play of maçlarına başladık. İlk maçlarımı Balıkesir’de tarafsız sahada İzmir takımıylaydık. Çeyrek finalde Kütahya Dumlupınar’ı Eskişehir’de eledik. Sonrasında yine bir İzmir takımıyla Balıkesir’de karşılaştık o gün zaten ben açıklamalarımda da söylemiştim hakemin taraflı tutumuyla o gün elendik.

Burada antrenman yapacak çocuklarımız, hepsi İnegöl’ün çocukları. 11-12 yaşında aldığımız çocuklar 15-16 yaşında çocuklar oldu. Burası profesyonel lig olduğu için karşımızdaki rakipler 20 yaşında 30 yaşında üst liglerde top oynayıp yeniden bu liglere geri dönüp burada hedefi olan takımlarda oynamak süretiyle karşımıza çıktılar. Geçen sene en çok hissettiğimiz bir forvet ve bir ablaya ihtiyacımız vardı. Bu sebepten dolayı aslen İnegöl doğumlu ama Kütahya’da ikamet eden Birsu Şahin Birçok yerden teklif alan, herkesin de kefil olduğu kızımızı transfer ettik. Takımımızın kaptanı olacak aynı zamanda çocuklarımıza ablalık yapacak. Yönetime de takviyeler yaptık. Hedefimiz 2.Lig’e çıkmak." dedi.

Destek bekliyoruz

Bu şehirde çok gencin olduğunun altını çizen Çelik," Çocuklarımızı her türlü kötülüklerden kurtarmak için bütün kulüplerin alt yapılarına önem vermelerini tavsiye ediyorum. Birçok semt sahalarının yapılması tercihimizdir. Orhaniye Voleybol’u görüyorsunuz ne kadar güzel gidiyor. Bu arada çocuklarımız İnegöl çocuğu. Bir tanesini Tahtaköprü’de erkeklerle top oynarken gördüm. Onun babasını buldum getirdim. Alt yapıya önem veren takımlara destek verilmesini diliyorum. Aynı zamanda kız çocuklarının olduğu yere daha fazla destek verilmesini umuyorum" şeklinde konuştu.

Turgutalp Kadın Futbol Takımı kaptanı Birsu Şahin ise, "Turgutalp Kadın Futbol takımında oynuyorum. İl sezonumuzun ilk antrenmanına başlayacağız. Hedefimiz 2. Lig’e çıkmak, İnegöl’den destek bekliyoruz. Hedefimiz 2.Lig’de bitmeyecek.2’den 1’e, 1’den Süper Lig’e giden bir hedefimiz var." dedi.