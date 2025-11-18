Türkiye'nin her bölgesinde yetişmesine karşın daha önceki yıllarda Bursa ve çevre illerde nadiren görülen Kanlıca mantarı bu yıl adeta topraktan fışkırdı. Bursa'nın ormanlık alanlarına hücum eden vatandaşlar, sepetlerini diğer adı Melki olan Kanlıca mantarıyla doldurdu.



İlk çıktığında 300 TL'den satışa çıkan Kanlıca mantarı, bolluğun olması nedeniyle kilosu 150 TL'ye kadar düştü. Sonbahar yağmurlarından sonra topraktan çıkan Kanlıca mantarları köknar ve kayın ağaçlarının kök kısımlarına yakın yerlerde çıkıyor.

Buradan alınan mantarların daha açık renkli, çam ağaçlarının dibinden alınan mantarlar ise daha koyu renkli oluyor.



Mantarların aranması ve toplanması zahmetli olmasına karşın, ucuz ve sağlıklı olması nedeniyle değerli bir besin kaynağı olarak bilinen Kanlıca mantarı, lezzetiyle damaklarda inanılmaz bir tat bırakıyor. Bu yıl mantara doyan Bursalılar, sezonu bereketli geçirmenin keyfini sürüyor.