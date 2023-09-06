Bebeklerde göbek fıtığı bağırsakta bulunan yağ tabakasında ya da ödemde

kas yapısındaki bir zayıflıktan ortaya çıkar. Genel olarak bu göbek deliğinin altında bulunmaktadır. Bu yeni doğan tüm bebeklerde görülmektedir. Bu göbek fıtığının oluşum nedeni ise bebeğinizin göbeğinde bulunan göbek bağının bulunduğu yerde kas dokusunda damarlar için boşluk bulunur. Boşluklar genel olarak bebek doğmadan kapanmaktadır fakat bazı durumlarda bu boşluklar kapanmaz ve fıtık meydana gelir.

Göbek Fıtığı Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde göbek fıtığı genel olarak 1 ya da 2 hafta içinde görülebilir. Bu genel olarak doğumlar dışında normal bebeklerde de bu hastalık görülmektedir. Eğer bebeğiniz de göbek fıtığı mevcut ise:Bebeğinizin karnının da yumuşaklık olacaktır bunun dışında şişlikler yer değiştirilmiştir, aynı zaman da bebeğiniz ağladığında ya da öksürdüğünde şişlik daha belirgin hale gelecektir. Fıtıklarda boylar değişiklik göstermektedir. Genel olarak fıtığın boyları 2,5 cm’dir. Bu fıtıklarda asla acı hissedilmez. Eğer çocuğunuzda kusma gibi bir durum var ise mutlaka doktora gidilmelidir. Bebeklerde göbek fıtığı belirtileri kolayca farkedilebilecek boyuttadır bu belirtiler olsa da genel olarak bebeklerde acı ya da sızlama gibi şeyler görülmez. Bu da huzursuzluğuna yol açmaz bazı aileler bu durumlarda oldukça çok telaşlanmakta olup ortalığı karıştırmaktadır. Eğer bebeğiniz de bu hastalık bulunuyor ise doktor kontrolünde olmanız yeterli olacaktır.

Göbek Fıtığı Tedavisi

Göbek fıtıkları genel olarak 1 yaşa kadar kendi kendine kapanmaktadır. Eğer çocuğunuz 1 yaşını geçtiyse fakat bel fıtığı gitmediyse mutlaka fıtık ameliyatı olunması gerekmektedir. Bazı durumlarda bebeklerin fıtıklardan dolayı bağırsakları sıkışmaktadır bunun da en kolay çaresi fıtık ameliyatlarıdır. Bundan dolayı ciddi sorunlar gerçekleşebilmektedir. Göbek fıtığı ameliyatlarında hiçbir risk ve zorluk bulunmaz, kolayca yapılabilen bir ameliyat çeşididir.