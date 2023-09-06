Bebeklerin altını temizlemek ve banyo yaptırmak tecrübesiz yeni anneler için bebek bakımı zor ve karmaşık gelebilir. Bebekler ilk doğduklarında el ve ayaklarını kullanabilme ve hareketlerinin farkına varabilme yetisine sahip değillerdir. Bu sebeple bebekler uzayan tırnakları nedeniyle yüzlerini çizebilirler. Bebek tırnağını kesmek için bebeklerin uyumalarını beklemek daha doğru olacaktır. Sürekli olarak hareket eden bebeklerin uyanık olduklarında tırnaklarını kesmek zor olabilir. Diğer yandan uykudan uyandımak istemiyorsanız bebeği biri sabit bir şekilde tutarken tırnaklarını kesebilirsiniz.

Tırnak Kesimi

Bebeklerin tırnakları çok kısa zamanda büyür. Yaklaşık olarak yeni doğan bebeklerde haftada iki ya da üç kez tırnaklarını kesmeniz mümkündür. Bebeklerin tırnaklarını keserken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yumuşak ve narin olan el yapılarına zarar vermemeniz gerektiğidir. Bebeklerin tırnakları sert değildir. Yeni doğan bebeklerde uzayan tırnakları basit bir hareketle tırnak makasına gerek bile olmadan alabilirsiniz. Ancak tırnak gelişimini etkilememek için bebeklerin tırnaklarını olabildiği kadar hassas davranarak kesmelisiniz. Bebeklerin yüzünü çizmemesi için bebek eldiveni kullanmayı tercih etmelisiniz. Bebeklerin ayak tırnakları el tırnaklarına göre çok daha yavaş büyür. Ayda bir ya da birkaç kez ayak tırnağınını kesmeniz yeterli olacaktır.

Tırnak Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bebeklerin tırnaklarını kesmek anne ve babalar için zor olabilir. Genellikle anne babalar bebeğin tırnaklarını kesmekten korkarlar. Ancak uzayan tırnaklar bebeğin yüzünün çizilmesine sebep olabileceği gibi bebek gözünü ovuştururken gözüne de zarar verebilir. Bu sebeple uzayan tırnaklar bekletilmeden kesilmeli ve daime bebeğin tırnakları temiz tutulmalıdır. Bebeğin tırnaklarını keserken uygun tırnak makası seçmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Bebekler için özel üretilmiş onlar için uygun bebek tırnak makasları tercih edilmelidir. Bebek tırnak makaslarının çoğunda ele ve tırnağa zarar vermeyecek kesim bölgesi bulunur. Bebeğinizin tırnağını keserken kesinlikle size uygun tırnak makasını ve başkasına ait tırnak makasını kullanmayın.

Bebek Tırnakları Ne Zaman Kesilmeli?

Bebeklerin tırnakları oldukça yumuşak bir yapıda olur. Bebeklerin tırnaklarını kesmekten korkan anne ve babalar tırnağı banyodan sonra kesebilirler. Hem el hem de ayak tırnakları banyo sonrasında yumuşar.

Bu şekilde daha kolay bir şekilde tırnak kesimi yapabilirsiniz. bebeklerin tırnakları el yapılarına uygun olarak kesilmelidir. Yuvarlak bir şekilde kesmek tırnak batmasına sebep olur. Bebek tırnakları daima düz bir şekilde kesilmelidir. Bebekler uyurken kesilen tırnak yeri törpülenmelidir. Uyku sırasında az hareket olacağı için bebeklerin manikürü yapılabilir. Banyo sonrası oluşan yumuşama sayesinde tırnaklar çok kolay bir şekilde kesilip manikür yapılabilir. Tırnaklar kesildikten sonra bile eldiven takılmalıdır. Kolayca uzayan bebeklerin hastalık kapması ve uzayan tırnakları kesmeyi unutmanız kullandığınız eldiven sayesinde bebeğin zarar görmesini engeller.