Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), olağan Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın ev sahipliğinde, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün ilk kez katıldığı bir atmosferde düzenlendi.

Toplantıda BEBKA, 2024-2026 yılları için hazırlanan Sonuç Odaklı Programları masaya yatırarak 2024 yılı çalışma programı ve bütçesini Yönetim Kurulu'na sundu. Ayrıca, 2023 Ara Faaliyet Raporu ve genel faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonrasında Yönetim Kurulu Üyeleri, BEBKA'nın hizmet binasında incelemelerde bulunarak, TechINBursa Girişimcilik Merkezi ve girişimcilerin projeleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, BEBKA'nın desteklediği DENEYAP Nilüfer ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürüttüğü Bursa İnovasyon Merkezi'nde yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.

Toplantının bir diğer önemli gelişmesi, Prof. Dr. M. Zeki Durak'ın Türk Patent ve Marka Başkanlığı görevine atanmasının ardından boşalan BEBKA Genel Sekreterliği görevine vekaleten Sabri Bayram'ın atanmasıydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından göreve atan Sabri Bayram, BEBKA'da düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde görevi Durak'tan devraldı.

Sabri Bayram, Erzincan doğumlu olup, ilk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra 2011 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Adalet Ön Lisans programını da tamamlayan Bayram, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) bünyesinde Program Yönetimi Uzmanı olarak görev aldı. KUZKA'daki görevinin ardından BEBKA'ya katılan Bayram, proje yönetimi, girişimciliğin finansmanı, hızlandırıcı programları gibi çeşitli projelerde görev aldı. Ayrıca, iyi derecede İngilizce bilmektedir.