27 Eylül'de başlayan ve 29 Eylül'e kadar devam eden organizasyon, küresel gıda sektörünün liderlerini, üreticilerini ve yatırımcılarını aynı çatı altında buluşturdu. Körfez bölgesinin en büyük gıda ticaret platformlarından biri olarak gösterilen fuarda HasTavuk, ürün kalitesi ve ihracat vizyonuyla öne çıktı.

Fuarda açtığı stantta yeni nesil ürünlerini ve inovatif çözümlerini sergileyen HasTavuk, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Firma yetkilileri, sürdürülebilir gıda teknolojileri, güvenilir üretim süreçleri ve yüksek kalite standartlarıyla hazırlanan ürünler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Uluslararası alıcılar, distribütörler ve sektör profesyonelleriyle önemli temaslar gerçekleştiren HasTavuk, fuar boyunca yeni iş birlikleri geliştirme ve ihracat ağını genişletme fırsatı yakaladı. Özellikle Körfez pazarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmelerin verimli geçtiği belirtildi.

Küresel gıda sektörünün geleceğine yön veren trendlerin ele alındığı The Saudi Food Show 2026'da HasTavuk'un sergilediği ürünler ve yenilikçi yaklaşımı, Türk gıda sanayisinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, fuarın hem yeni pazarlara ulaşmak hem de Türk gıda sektörünün rekabet gücünü dünyaya tanıtmak açısından önemli bir platform olduğunu ifade etti. HasTavuk'un uluslararası organizasyondaki başarılı performansı ise ziyaretçilerden tam not aldı.