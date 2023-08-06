Milli Savunma Bakanlığı asker yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karar da bedelli askerlik konusunda yapılan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin değişikliğe gidildiğini belirtti. Bedelli Askerlik ile ilgili değişen yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu durum yönetmelikte, "Temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığını kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanabilmeleri için yeni bir hak verilmeyecek" ifadeleriyle açıklandı.

Bedelli Askerlikten Vazgeçenlere Bir Hak Daha Tanınmayacak

Bedelli askerlik ile ilgili yapılan düzenlemeler Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenlemenin detayları ise şöyle:

Askerlik çağına girmiş yükümlülerden fiilî askerlik hizmetine başlamamış, askerliği elverişlidir raporu almış, daha önce kura veya sınıflandırma işlemine müteakip bu haktan vazgeçmemiş olmak şartıyla askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde kanunda belirlenen tutarı peşin ödeyenler bu haktan yararlanabilecek. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar e-devlet veya askerlik şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. Kaçak, saklı ve bakayaların ise başvuruları sadece askerlik şubelerinden alınacak.

Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar ile kura veya sınıflandırma öncesi vazgeçenler müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilecek.

Her başvuruda Kanuna göre yeniden hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenecek, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilemeyecek. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip bu haktan vazgeçenlere yeni bir müracaat hakkı verilmeyecek.

Vatandaşlıktan Çıkanlar Dikkat ! Bedelli Askerlik Size Hayal Olabilir

Temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığını kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanabilmeleri için yeni bir hak verilmeyecek. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında sınıflandırılanlardan; sevke tabi olduğu celp dönemindeki emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar, sevk belgesini almayanlar ile sevk belgesini aldıkları halde birliklerine katılmayanlar, temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler, hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenler, bedelli askerlik kapsamından çıkarılacak.