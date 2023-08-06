11 İli etkileyen Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem’in üstünden tam 6 ay geçti. Yüzbinlerce insanın sokağa döküldüğü, elli binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem de son durum ne ? Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa'yı adeta yerle bir etti.
Devletin tüm kurumları adeta seferberlik ilan etti ve deprem bölgesine hınca hınç yardıma koştu. Tüm Türkiye’ni tek yürek olduğu, yedisinden yetmişe bütün vatandaşların deprem bölgesine yardım etmesi Dünya basınında manşetlere taşındı. Deprem’in ardından 6 ay geçti ve konutlar da inşa edilmeye devam ediyor.
680 bin yeni ev inşa edilecek
Asrın felaketinin ardından Devlet bütün imkanlarıyla deprem bölgesine çalışıyor. Bölge de inşa edilecek deprem konutlarının il il dağılımı ise şöyle:
Hatay: Konut sayısı 220 bin 066 / Köy evi 34 bin 129
Kahramanmaraş: Konut sayısı 82 bin 104 / Köy evi 30 bin 310
Osmaniye: Konut sayısı 13 bin 646 / Köy evi 6 bin 856
Adana: Konut sayısı 18 bin 583 / Köy evi 2 bin 438
Kilis: Konut sayısı 733 / Köy evi 2 bin 628
Gaziantep: Konut sayısı 29 bin 315 / Köy evi 12 bin 607
Şanlıurfa: Konut sayısı 13 bin 782 / Köy evi 3 bin
Diyarbakır: Konut sayısı 19 bin 351 / Köy evi 2 bin 361
Elazığ: Konut sayısı 20 bin 261
Adıyaman: Konut sayısı 41 bin 171 / Köy evi 23 bin 640
Malatya: Konut sayısı 77 bin 717 / Köy evi 25 bin 302