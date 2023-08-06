11 İli etkileyen Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem’in üstünden tam 6 ay geçti. Yüzbinlerce insanın sokağa döküldüğü, elli binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem de son durum ne ? Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa'yı adeta yerle bir etti.

Devletin tüm kurumları adeta seferberlik ilan etti ve deprem bölgesine hınca hınç yardıma koştu. Tüm Türkiye’ni tek yürek olduğu, yedisinden yetmişe bütün vatandaşların deprem bölgesine yardım etmesi Dünya basınında manşetlere taşındı. Deprem’in ardından 6 ay geçti ve konutlar da inşa edilmeye devam ediyor.

680 bin yeni ev inşa edilecek

Asrın felaketinin ardından Devlet bütün imkanlarıyla deprem bölgesine çalışıyor. Bölge de inşa edilecek deprem konutlarının il il dağılımı ise şöyle:

Hatay: Konut sayısı 220 bin 066 / Köy evi 34 bin 129

Kahramanmaraş: Konut sayısı 82 bin 104 / Köy evi 30 bin 310

Osmaniye: Konut sayısı 13 bin 646 / Köy evi 6 bin 856

Adana: Konut sayısı 18 bin 583 / Köy evi 2 bin 438

Kilis: Konut sayısı 733 / Köy evi 2 bin 628

Gaziantep: Konut sayısı 29 bin 315 / Köy evi 12 bin 607

Şanlıurfa: Konut sayısı 13 bin 782 / Köy evi 3 bin

Diyarbakır: Konut sayısı 19 bin 351 / Köy evi 2 bin 361

Elazığ: Konut sayısı 20 bin 261

Adıyaman: Konut sayısı 41 bin 171 / Köy evi 23 bin 640

Malatya: Konut sayısı 77 bin 717 / Köy evi 25 bin 302