Marmara Kıraathanesi’nin düzenlediği ’Söz Meclisten İçeri’ söyleşilerine Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer ve yazar Halit Bekiroğlu konuk oldu. Bekiroğlu, "İnsan ahlaklı olacaksa hayatın her alanında ahlaklı olmalı" dedi.

Ramazan dolayısıyla Üsküdar Marmara Kıraathanesi’nde dün akşam düzenlenen "Söz Meclisten İçeri" söyleşilerinin konuğu Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer ve yazar Halit Bekiroğlu oldu. Söyleşide teknoloji, ahlak, siyasi ve ticaret ahlakı üzerine konuşmalar yapıldı.

Söyleşide konuşan Doç.Dr İbrahim Halil Üçer, "Bu elektrik nereden geliyor bu insanlar bilgisayarda nasıl görünüyor? Efendim bunlar niye böyle o oyunun bizatihi nasıl yani daha nedensel anlamda niçin kurulduğu niçin başka türlü değil de böyle olduğu gibi soruların ötesinde oyunun kendisinin de hakkında bir fikrimiz yok. Oynuyoruz görüntüleriyle meşgul oluyoruz sadece. Bu şuna benziyor, bir gün Obama silikon vadisinde bir konuşma yapıyor, eline bir cep telefonu almış Youtube’da görebilirsiniz. Diyor ki, ‘’Arkadaşlar sadece bu cep telefonu ile konuşmayın diyor, öğrencilere hitap ediyor. Bu cep telefonuyla sadece oyun oynamayın, kurcalayın yazılımını, donanımını unsurlarını keşfedin. Belki bir sonraki bir versiyonunu siz üreteceksiniz’’ diyor. Kesiyorlar videoyu bizim Türkiye’den bir siyasetçiye intikal ediyor o da diyor ki, ‘’ Yav teknoloji ilginç bir şey, bulut diye bir sistem ortaya çıkmış. Bu bulut sistemini size nasıl anlatayım biraz zorlanıyor anlatmakta, yav diyor nasıl evde çekmeceniz var malzemeleri ayrı ayrı koyuyorsunuz bu cep telefonu da bilgileri ayrı ayrı koyacağınız bir şey diyor. Tatmin olmuyor bu anlatımdan ya neyse diyor çok da şey etmeyin diyor, teknoloji üzerine kafa patlatırsanız yorarsanız biraz sıkıntı çıkar, siz kullanın bunlar faydalı şeyler’’ diyor. Bizim bu dünya ile irtibatımız işte bu seviye de" ifadelerini kullandı.

"Bir insan ahlaklı olacaksa hayatın her alanında ahlaklı olmalı"

Yazar Halit Bekiroğlu ise, "Şu anda arkadaşlar elektrikli araçlarda falan çok daha ilerdeler yaygın yani çok hızlı bir geçiş yapıyorlar. Ama bunlar işte o bahsettiğiniz bizim geçmişimizde sanayi devrimini, endüstri devrimini benzeri süreçleri yaşamamış bir toplum olarak bizim bir anda 80’lerden sonra başka bir evreye geçmemiz bir dengesizlik oldu yani ne olduğu tam anlamadan bilmeden bir döneme girdik. Dergahta, camide, medresede belli ortamlarda olması gereken bir şey ama işte ticarette ahlak zaten olmaz ki. Siyasette zaten ahlak aranmaz ki, zaten gerek yok siyaset dediğiniz şey ne alaka yani, ahlak başka bir şey siyaset başka bir şey. Ahlak başka bir şey ticaret başka bir şey. Buna böyle 2000’li yılların başlarında böyle çokça kafa yormuştum. Kesinlikle şuna inanıyorum, ahlak dediğiniz şey ana fikir olarak kişide, ailede nasılsa ibadetlerinde nasılsa, dostları arasında nasılsa sosyal hayatında da öyle olmalı. Siyasetinde de öyle olmalı, ticaretinde de öyle olmalı. Sadece şekil değişebilir, yani davranış olarak üslup olarak iş yapış biçiminde değişiklikler olabilir ama bir insan ahlaklı olacaksa hayatın her alanında ahlaklı olmalı" dedi.

"Marmara kıraathanesi kendisine adeta yeniden hayat buldu"

Marmara Kıraathanesi Koordinatörü Mücahit Kıbrıs, "Marmara kıraathanesindeyiz. Marmara kıraathanesi Üsküdar’da kendisine adeta yeniden hayat buldu diyebiliriz. Marmara kıraathanesi bizim kültür ortamızda önemli mekanlardı. Kültürün biraz daha mekan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Anadolu Yakası’nda Üsküdar’da Libadiye çevresinde eli kalem tutanların, fikir üzerine muhabbet edebilecek insanların bir araya geldiği doğal organik bir mekan oluşturmak istedik" dedi.