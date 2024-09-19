Bursa’da bugün parçalı bulutlu bir hava hakim. Sabah saatlerinde sıcaklık 22°C civarında seyrediyor.

Öğle saatlerine doğru sıcaklık 28°C'ye kadar yükselirken, akşam saatlerinde ılık bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 km hızla esiyor. Nem oranı ise %60 seviyelerinde. Bugün için yağış beklenmiyor ancak ilerleyen günlerde hafif yağmurlar gelebilir.

İnegöl Hava Durumu

İnegöl’de bugün hava açık ve güneşli. Sabah saatlerinde sıcaklık 20°C iken, öğleden sonra 27°C’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar düşerek 18°C seviyelerine inecek. Rüzgar güneydoğudan hafif bir esinti şeklinde, saatte 10 km hızla hissedilecek. Nem oranı %55 civarında. Yağış beklentisi bulunmuyor, hava gün boyunca açık ve ılık kalacak.