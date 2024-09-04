İnegöl Belediyesi olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Gündemin 5. Maddesinde yer alan sosyal güvenlik kurumuna tapu devri konusu görüşüldü.

Bilgilendirme yapan Başkan Alper Taban, "Borçlarımızı Yapılandırma ve bazen de arsa devri olarak yapabiliyoruz. 100 Milyon TL gibi bir sigorta borcumuz var." dedi.

Yeniceköy ve Karalar bölgesinde Belediyeye ait toplam 9 dönüm 12 arsanın 100 Milyon TL'lik borç karşılığında SGK'ya devredilmesi görüşüldü.

Yeniden Refah partisinin Red oyuna karşın madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhabir: şerife öz