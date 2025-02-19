Geçtiğimiz günlerde ilk kongresini yapan İlçe yönetiminde, son olarak İlçe Gençlik Kolları başkanı belli oldu.

Parti yönetiminden yapılan açıklamada Mustafa Umut Şen'in gençlik kolları başkanı olarak atandığı belirtildi.

Parti yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İnegöl'e, milletimize ve bu topraklara bir borcumuz var edasıyla yola çıktık. Bu milletin kaygılı gençlerinin gelecek kaygısını azaltmak için mücadele edecek olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyoruz.

Yakında çok nitelikli bir yönetim ve yürütme ekibiyle hizmete başlayacağız.

700 yıl önce kuruluşu omuzlayan İnegöl'ü, aslına kavuşturacak liyakatli bir İnegöl gençliği hayal ediyoruz.

MUSTAFA UMUT ŞEN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup memleketi İnegöl'de Avukatlık mesleğini icra etmektedir. Ankara'da ikamet ettiği yıllarda çeşitli dernek ve vakıflarda görev almıştır. Bu STK'lardaki görevleri esnasında Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin davalarını yakinen takip etmiş ve akıbetini yazınlaştırmıştır. STK ekip arkadaşlarıyla, Düzensiz Göç ve İnsan Hakları alanında saha çalışmalarında bulunarak düzenlediği raporları çeşitli bakanlıklara sunmuş ve buna istinaden proje çalışmalarında yer almıştır. 2024, 29 Ekim tarihinden bu yana Yavuz Ağıralioğlu'nun kurmuş olduğu Anahtar Parti'de çalışmalarını sürdürmektedir.