Başkanın düğün eğlencesi sırasında insan hayatını tehlikeye atarak rastgele ateş açması, kamuoyunda öfkeye yol açtı.

Paylaşılan görüntülerin altına “Bu nasıl bir kibir ve güç gösterisi?”, “Belediye başkanı böyle yaparsa halktan ne beklenir?”, “Topluma örnek olması gerekirken sergilediği davranışa bak” şeklinde yorumlar yapıldı.

Tepkilerin ardından akıllara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kısa süre önce yaptığı açıklama geldi. Tunç, düğünlerde havaya ateş edenlere yönelik 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacağını duyurmuştu.