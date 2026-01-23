Bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara’ya giden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile gerçekleştirdiği görüşmede, Erzurum’un çip üretimi alanındaki potansiyelini ve üniversitenin mevcut araştırma altyapısını aktardı. Görüşmede, özellikle lazer çip ve fotonik teknolojiler alanında yürütülen çalışmalar ile Erzurum’da kurulması planlanan çip fabrikasına ilişkin iş birliği olanakları ele alındı.

Rektör Çakmak tarafından yapılan sunumda, ETÜ bünyesinde faaliyet gösteren Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi (YÜTAM) ve merkezde sürdürülen lazer çip üretim altyapısı öne çıktı. Sunumda, fotonik teknolojiler, yarı iletken lazerler, optik dedektörler ve nanoaygıt üretimine yönelik iki adet 1000 sınıfı temiz odada yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Kacır’a detaylı bilgi verildi.

Sunumda ayrıca, ETÜ’nün TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle yaklaşık 8,5 milyon dolarlık araştırma ve proje bütçesine ulaştığı, üniversitenin fotonik ve lazer çip alanında 2023 TÜBİTAK Yetkinlik Raporu’nda öne çıkan üniversiteler arasında yer aldığı vurgulandı. Yürütülen ulusal ve uluslararası projeler ile tescilli ve başvuru aşamasındaki patentler, üniversitenin çip teknolojileri alanındaki bilimsel kapasitesini ortaya koyan başlıklar arasında yer aldı.

Görüşmede, Erzurum’un düşük nem oranı ve serin iklim koşulları sayesinde çip üretimi için gerekli olan temiz oda ve iklimlendirme maliyetlerini düşüren doğal avantajlara sahip olduğu ifade edildi. Ayrıca, üniversite bünyesinde planlanan güneş enerjisi santrali projeleriyle enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanabileceği belirtildi.

Sunumda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında çip üretimine yönelik hedefler de ele alındı. Bu çerçevede, Erzurum’un orta ve ileri teknoloji çip üretim ekosistemine dâhil edilmesine yönelik olası adımlar değerlendirildi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Çakmak, Erzurum’un yüksek teknoloji yatırımları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Üniversitemiz bünyesinde oluşturduğumuz güçlü araştırma altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve fotonik teknolojiler alanındaki birikimimizle, Erzurum’un çip üretimi gibi stratejik yatırımlar için önemli bir merkez olabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız sunumu Sayın Bakanımıza arz ettik ve verimli bir değerlendirme gerçekleştirdik"