Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada, Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan’ın kullandığı 66 DN 100 resmi plakalı araç kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Aracı takla attı

Araç tarlada yaklaşık 150 metre gittikten sonra birkaç kez takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Musa Sarıaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Ünsal Suveren ve Saim Dağ ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sarıaslan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.