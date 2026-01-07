Aralık Ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından işçi emeklisinin zam oranı yüzde 12,19, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 18,60 olarak netleşmişti. Ocak ayında maaşlar zamlı alınacak.

2 milyondan fazla nüfusu olan Büyükşehir Belediye Başkanı 279 bin 921 TL, 1 milyon ile 2 milyon Arasında nüfusa olan Büyükşehir Belediye Başkanı 235 bin 931 TL, Büyükşehir ilçe Belediye Başkanı da 199 bin TL maaş alacak.

İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI NE KADAR MAAŞ ALACAK?

250-500 bin arası nüfusa sahip il Belediye Başkanı 175 bin 248 TL, 100 ile 100-250 bin nüfusa sahip il belediye başkanı 151 bin TL maaş alacak. 10-50 bin nüfusa sahip ile belediye başkanı 112 bin TL, 500-100 bin arası nüfusa sahip ilçe belediye başkanı da 135 bin TL maaş alacak.