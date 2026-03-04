Açıklamaya göre söz konusu mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildi. İmha edilen füzenin parçalarının sınırın Suriye tarafındaki Kamışlı bölgesine düştüğü, önleme sırasında kullanılan savunma sistemine ait bazı parçaların ise Dörtyol ilçesi çevresine isabet ettiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı vurgulandı. Ayrıca Türkiye’nin kendisine yönelik her türlü saldırı ve tehdide karşı gerekli karşılığı verme hakkını saklı tuttuğu ifade edilirken, taraflara gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaları yönünde çağrı yapıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından NATO "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz ve İran'ın bölgedeki ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında Türkiye de dahil olmak üzere müttefiklerimizin yanında yer alıyoruz." açıklamasında bulundu.