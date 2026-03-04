İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşın beşinci gününde çatışmaların alanı genişleyerek Hint Okyanusu’na kadar ulaştı.

Sri Lanka açıklarında gerçekleşen saldırıda İran’a ait bir fırkateynin denizaltı tarafından hedef alındığı ve geminin kısa süre içinde sulara gömüldüğü bildirildi.

101 DENİZCİ KAYIP

Saldırının ardından ilk belirlemelere göre en az 101 denizcinin kaybolduğu, 78 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Sri Lanka Donanması ile Savunma Bakanlığı kaynakları, saldırı sonrası gemide ağır hasar meydana geldiğini ve kurtarma çalışmalarının hızla başlatıldığını duyurdu.

Sri Lanka Savunma Bakanlığı, yapılan acil yardım çağrısının ardından bölgeye çok sayıda gemi ve hava aracı gönderildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, gemide yaklaşık 180 İranlı denizcinin bulunduğunu belirterek şu ana kadar 30 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ifade etti.

Sri Lanka Donanması tarafından denizden çıkarılan 32 İranlı denizci Galle kentine götürülürken, yaralıların Karapitiya Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Yetkililer ayrıca kurtarılan denizcilerden birinin sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

IRIS Dena’nın nasıl hedef alındığı ve geminin batmasına neyin yol açtığı henüz netlik kazanmadı.

Sri Lanka donanması ve hava kuvvetleri, olayla ilgili görüntülerin yayımlanmayacağını açıkladı.