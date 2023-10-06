Bilecik’te belediye binasının alt katındaki restoranın bacasından çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye binasının alt katındaki pide salonunun fırın bacasının aşırı ısınması sonucu baca etrafındaki ağaç kaplamalar yanmaya başladı. Pide salonunun içini duman kaplarken işletme sahibi yangın tüpüyle bacaya müdahale etti. Dumandan etkilenen işletme sahibinin oğlu Emircan Albayrak, Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından pide salonunun ikinci katından itfaiye merdiveni ile indirilirdi. Dumandan etkilenen, hayati tehlikesi bulunmayan Emircan Albayrak 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kontrol amaçlı Pazaryeri Devlet Hastanesine götürüldü.