Türk Devletler Teşkilatı, Türk İş Birliği ve Kalkınma Ajansı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Yerleşkesi’nin destek verdiği etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Eski Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Evkaf Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Kayıp Şahıslar Komitesi Başkanı Enver Öztürk, Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Din İşleri Başkanı Hakan Moral, Din Hizmetleri Müşaviri Dursun Ali Coşkun, 15 Kasım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay, Ulusal Aleysia Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezgi Deniz, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adil Şaşmaz, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş, TMT yöneticileri ve Göksel Saydam başta olmak üzere Kıbrıs Mücahitleri, Türk Dünyasının farklı bölgelerinden gelen önde gelen bilim insanları ve Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği üyeleri katıldı.

KKTC vatandaşlığı da bulunan Nobel ödüllü Aziz Sancar adına verilen Onur Ödülü, bu yıl bilime olan adanmışlığı ve siyaset ile diplomasi alanındaki liderliği ile tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi. Ödülü takdim eden Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Tatar’ın halkının varoluş mücadelesine ve millî davaya adadığı ömrüyle Aziz Sancar gibi kendi alanında milletin onurunu temsil ettiğini, yürüttüğü kararlı siyaset ve Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği için verdiği mücadele ile ödülün temsil ettiği adanmışlık ruhunu birebir yansıttığını vurguladı.

Tapusuyla, Kültür ve Birikimiyle Kıbrıs Türk’ündür

Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın yüzlerce yıldır Türk vatanı olduğunu ve sayısız insanın onurlu mücadelesi sayesinde her zaman Türk Milletinin bir parçası olarak kalacağını söyledi. Kıbrıs’ın tapusunun, kültürünün ve birikiminin Türk olduğunu belirten Tatar, federasyon konusunun artık gündemden kalktığını ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı ile dünyanın onurlu ve saygın bir üyesi olarak mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. Türk Dünyasının değerli bilim insanlarını Kıbrıs’ta ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Tatar, organizasyon için Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’ne teşekkürlerini iletti.

Dünyasın En Ünlü Türk Bilim İnsanları Kıbrıs’ta

Bilim tarihine yön vermiş, Avrupa karanlık çağını yaşarken Türk - İslam dünyasına altın çağını yaşatmış ve yaşatmaya devam eden bilim insanları adına, günümüzde aynı alanda bilimsel çalışmalarını sürdüren Türk soylu akademisyenlere verilen ödüller bu yıl 15 dalda taktim edildi. Alanlarında dünyada ses getiren buluş ve çalışmalara imza atan, bilim tarihine istikamet veren bilim insanları KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Yerleşkesi’nde bir araya gelerek Türk Milleti’nin gür sesini dünyaya duyurdular.

KKTC’de yapılan 2.Uluslararası Türk Dünyası Bilim Ödülleri programında;

Ömer Şifaî Kimya Ödülü, moleküler düzeyde tasarladığı akıllı malzemelerle temiz enerji ve karbon yakalama teknolojilerine yönelik önemli çözümler üreten Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Seda Keskin Avcı’ya verildi. Gelenbevî Matematik Ödülü, matematiksel mantık ve hesaplanabilirlik teorisinin duayenlerinden Kazan Devlet Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Marat Mirzaevich Arslanov’a layık görüldü.

Uluğ Bey Havacılık ve Uzay Bilimleri Ödülü, relativistik astrofizik, kütle çekimi ve kara delikler üzerine yaptığı öncü çalışmalarla evrenin sırlarını aralayan Özbekistan Uluğ Bey Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bobomurat Ahmedov’a verildi. Nanoteknoloji ve malzeme bilimi alanında bir dünya markası olan ABD Kaliforniya Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Cengiz Sinan Özkan, Nuri Demirağ Teknoloji Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu.

Tarih alanındaki çalışmalarla dikkat çeken Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Osman Karatay, milletimizin kökenlerine dair özgün tezleri ve birincil kaynaklara dayalı titiz çalışmalarıyla Fuat Köprülü Tarih Araştırmaları Ödülü’nü aldı. Dünyanın sertifikalı birkaç tıp ressamı ve anatomi uzmanından biri olan, tıp eğitiminde geliştirdiği üç boyutlu modelleme ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla devrim yaratan Prof. Dr. Ahmet Sınav, Birûnî Tıp Ödülü’ne layık görüldü.

Nükleer fizik alanında yürüttüğü çalışmalarla, çevresel radyasyonun tespiti ve atom yapısının incelenmesine önemli katkılar sağlayan Elazığ Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, Takıyüddîn Fizik Ödülü’nü aldı. Azerbaycan Ekonomik Reformları Analiz ve İletişim Merkezi’nin yöneticisi olarak ülkesinin ekonomik vizyonunu şekillendiren ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayan Prof. Dr. Vüsal Gasımlı, Koçi Bey İktisat Ödülü’nün sahibi oldu.

İslam-Türk düşünce geleneğinin karmaşık metinlerini günümüz insanının idrakine sunan ve felsefe ile bilim tarihimizin saklı hazinelerini ortaya çıkaran Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Teoman Duralı Felsefe Ödülü’ne layık görüldü. Uluslararası ilişkiler alanındaki yetkinliği ve Kıbrıs meselesine dair derin vukufiyeti ile milli davayı her zeminde savunan KKTC Cumhurbaşkanlığı Müzakere Ofisi Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Rauf Denktaş Barış ve Diplomasi Ödülü’nü aldı.

Orhun’dan günümüze Türk dilinin taşlara kazınmış hafızasını inceleyerek Türkoloji bilimine katkı sunan Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, Ali Şir Nevâî Türkoloji Çalışmaları Ödülü’ne layık görüldü. Türk kültür ve düşünce tarihine dair çalışmalarıyla Osmanlı’dan modern Türkiye’ye uzanan süreçte kaybolan Türk ontolojisini yeniden canlandırmayı hedefleyen Dr. Sait Başer, Mâtürîdî Düşünce Ödülü’nün sahibi oldu.

Modern Dede Korkut anlayışıyla milletin sözlü hafızasını derleyen ve akademik hayatını kültürel bir seferberliğe dönüştüren Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ali Yakıcı, Türk Kültürüne Hizmet Ödülü’nü aldı.

Büyük Selçuklu Devleti'nin bilge veziri, Siyasetname’nin yazarı Nizamülmülk Siyaset Bilimi Ödülü ise, İslam felsefesi ve uluslararası ilişkiler alanındaki derin akademik birikimini, uzun yıllar devletin en stratejik kademelerinde yürüttüğü görevlerle birleştiren, modern bir "alim-devlet adamı" örneği, Türkiye'nin tezlerini dünyada en yetkin şekilde savunması ve bugün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak yürüttüğü kritik görev ile Nizamülmülk'ün devlet hizmeti ve stratejik akıl mirasının günümüzdeki yaşayan örneği Prof. Dr. İbrahim Kalın’a verildi.

İlimle devlet hizmetini şahsında birleştiren, bir yanda Kıbrıs ağzının fonetiğinden Kıbrıs masallarına, Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemlerinden ilk kadın öykücülerine kadar uzanan geniş bir yelpazede ortaya koyduğu eserlerle Kıbrıs Türk halkının kültürel hafızasına, diğer yanda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak, bu kültürel kimliğin koruyucusu olan devlet iradesine hizmet sunan KKTC Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Dr. Çağın Zort’a ise Kıbrıs Özel Ödülü taktim edildi.

Türk Devletlerinin Sevilen İş İnsanı Ahmet Hamdi Ayan’a Ahmet Kabaklı Türk Dünyası Vefa Ödülü

İş ve kültür dünyasında yürüttüğü çalışmalarla Türkiye ile Türk devletleri arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmiş, ortak tarihimizden ve kültürümüzden aldığı ilhamla geleceğe uzanan sağlam köprüler inşa etmiş, başta Kazakistan olmak üzere Türk yurtlarında yaptığı yatırımlar ile Türk Dünyasının ekonomik büyümesine önemli hizmetlerde bulunan iş insanı Ahmet Hamdi Ayan’a Türk Dünyasına gösterdiği bu vefa dolayısıyla ödül verildi. Ödülü babası adına kızı Bige Ayan Ulusoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden aldı.

Hedef: Türk Nobeli

Türk Dünyası Bilim Ödülleri Düzenleme Komitesi Başkanı ve Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Sekreteri Cemal Akkuş, bu törenle birden çok önemli görevin yerine getirildiğini, geçmişe saygı, geleceğe övgü sloganıyla yola çıkılan bu ödül töreninin muhteşem geçmişin mutlu geleceği yoğuran hamlesi olduğunu söyledi. KKTC’nin uluslararasılaşmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Akkuş, Dünyada adalet ve gelişmeyi ancak bilim ve hikmetle bezenmiş bir Türk töresinin sağlayabileceğini, Oğuz töresinin bu kutlu yolunun yolcuları olduğunu ifade etti. İlerleyen zamanlarda farklı Türk yurtlarında bu törenlerin büyüyerek devam edeceğini edeceğini ve adeta bir Türk Nobeli olmasını hedeflediklerini söyleyen Akkuş, sadece içinde bulunduğumuz asır değil bundan sonraki her asır Türk asrı olacaktır dedi.

Birlik Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu ise, düzenledikleri uluslararası akademik kongreler, bilim ödülleri, konferans ve sempozyumlar ile Türk aklının yeniden geleceğin inşasının hizmetkarı olmasına gayret ettiklerini, ilim erbabının aydınlattığı yolda yürümeye devam edeceklerini ve Türk irfan ve idrakinin geleceğe damga vuracağını söyledi.



Türk Dünyası Bilim ödüllerinin ilki Türkiye’de Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmış ve 29 dalda 30 ödül verilmişti.