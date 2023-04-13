İnegöl’de ilk EDS sistemi devreye girdi. Milli İrade meydanındaki kavşağa kurulan sistemde hatalı park yapan araçlara ceza yazılıyor.

İstiklal Caddesi istikametinden Belediye kavşağına gelirken yolun sağ kısmında yapılan hatalı parklanmalar yüzünden trafik kitlenme noktasına geliyordu.

CEZA YAZILACAK

Hatalı parklanmanın önüne geçmek için devreye giren yetkililer elektronik denetleme sistemini devreye aldılar. Trafik ışıkların üzerine konulan kamera ile birlikte bölgede hatalı park yapan araçların plakalarından ceza yazılacak.

TRAFİK KİTLENİYORDU

Bölgede bulunan bankamatik ve ekmek fırını nedeniyle sürücüler araçlarını sağa çekerek bir şeriti işgal ediyordu. Buda bölgede trafiğin kitlenmesine neden oluyordu.

PARK İHLALİ TESPİT SİSTEMİ

Bölgeye konulan tabelada “EDS Elektronik Denetim Sistemi Park İhlali Tespit Sistemi” ifadeleri yer almakta. Sürekli kayıt altında olan kamera hatalı park yapan aracı merkeze bildirerek, hatalı parklanmadan plakaya ceza yazılmasını sağlıyor.

İBRAHİM USLU